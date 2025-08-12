Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана продолжает системную работу по сокращению задолженности по договорам аренды земельных участков и имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За последние пять лет объем задолженности удалось уменьшить в два раза – с 542,33 млн рублей до 269,46 млн рублей. При этом задолженность по аренде земельных участков сократилась на 243,14 млн рублей, а по аренде имущества – на 29,73 млн рублей.

С начала текущего года долг снизился еще на 10,84 млн рублей.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Рустем Шамеев сообщил, что этот вопрос находится в центре внимания на республиканских совещаниях с участием финансовых, казначейских и налоговых органов, где подводятся итоги исполнения консолидированного бюджета республики с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.

Он подчеркнул, что работа по сокращению задолженности перед бюджетом по арендным платежам и по повышению эффективности использования имущества будет продолжена.