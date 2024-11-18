Долг нижнекамцев по имущественным налогам составил более 67 млн рублей

На 1 ноября жители Нижнекамска и Нижнекамского района имеют задолженность по имущественным налогам в размере 67,2 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС № 11 Ленар Фассахутдинов.

Самая большая задолженность по транспортному налогу: почти 42 млн рублей, по налогу на имущество — 23 млн рублей, по земельному налогу — 2 млн рублей.

«К сожалению, не все жители нашего города и района добросовестно исполняют конституционную обязанность по своевременной оплате налогов и сборов, что влечет за собой возникновение задолженности, принятие мер принудительного взыскания, а также негативные последствия для жителей», — отметил Ленар Фассахутдинов.

Спикер уточнил, что за 2023 год сумма имущественных налогов, начисленная нижнекамцам, составила 670 млн рублей, что на 8% (57 млн рублей) больше, чем за 2022 год (613 млн рублей).

На 15 ноября от физических лиц по имущественным налогам поступило 254 млн рублей, или 38% от начисленных сумм (670 млн рублей). Всего с начала года по имущественным налогам поступило 293 млн рублей.

Докладчик напомнил, что пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России получили налоговые уведомления только в электронном виде.

Получение налоговых уведомлений через личный кабинет является удобным способом, так как в рамках этого сервиса реализована возможность онлайн-оплаты налогов. Также у налогоплательщиков имеется возможность войти в личный кабинет с паролем от Госуслуг.

«До окончания срока уплаты остается две недели, прошу не откладывать уплату имущественных налогов на последние дни, поскольку налоги, которые платят граждане, зачисляются в местный бюджет и используются для решения вопросов и муниципальных задач местного уровня, большинство из которых являются социально значимыми», — заключил заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС № 11.