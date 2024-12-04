«Защищать Родину - долг гражданина»: Татарстан отправляет срочников в Южный военный округ

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Татарстане полным ходом идет осенняя призывная компания на срочную службу. Сегодня из сборного пункта на базе центра Патриот отправляется очередная партия срочников для комплектования военных частей Восточного и Южного военных округов.

«Я закончил Мензелинский сельскохозяйственный техникум. Сегодня я уезжаю отдавать долг Родине, защищать честь района, родных и близких. Еду служить в Симферополь», – рассказал срочник из Мензелинска Андрей Козин.

Атмосфера здесь стояла праздничная. С торжественными речами выступили почетные гости, а для покидающих дома срочников играл оркестр и пел хор.

«Долг гражданина в защите Родины. Это важно на фоне тяжелой ситуации в стране», – рассказал срочник из Набережных Челнов Алексей Николаев.

Эшелон из 250 человек проведет в пути 2,5 суток. Условия, вопреки ожиданиям, отнюдь не спартанские. Срочников снабдят художественной литературой и даже настольными играми.

«Чувство патриотизма и гражданской зрелости помогут вам достойно исполнить воинский долг. Надеюсь, вы стойко пройдете через трудности армейской жизни. Вам предстоит пройти службу на южных воинских рубежах нашего отечества. Вашими успехами будут гордиться родные и близкие», – рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Республики Татарстан Ильшат Каримов.