Документы в вузы можно подать онлайн через портал госуслуг

Сегодня стартовала вступительная кампания в российские вузы. Жители страны могут подать документы в высшие учебные заведения через портал «Госуслуги»: суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Сервис позволяет поступить дистанционно, без посещения приемной комиссии.

Напомним, Президент России Владимир Путин обозначил важность реализации потенциала каждого человека и раскрытия его талантов. Высшее образование – одна из основ раскрытия потенциала.

Портал госуслуг развивается по национальному проекту «Цифровая экономика».