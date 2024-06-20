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Документы в вузы можно подать онлайн через портал госуслуг
Сегодня стартовала вступительная кампания в российские вузы. Жители страны могут подать документы в высшие учебные заведения через портал «Госуслуги»: суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Сервис позволяет поступить дистанционно, без посещения приемной комиссии.
Напомним, Президент России Владимир Путин обозначил важность реализации потенциала каждого человека и раскрытия его талантов. Высшее образование – одна из основ раскрытия потенциала.
Портал госуслуг развивается по национальному проекту «Цифровая экономика».
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