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Общество 20 июня 2024 13:43

Документы в вузы можно подать онлайн через портал госуслуг

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Сегодня стартовала вступительная кампания в российские вузы. Жители страны могут подать документы в высшие учебные заведения через портал «Госуслуги»: суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Сервис позволяет поступить дистанционно, без посещения приемной комиссии.

Напомним, Президент России Владимир Путин обозначил важность реализации потенциала каждого человека и раскрытия его талантов. Высшее образование – одна из основ раскрытия потенциала.

Портал госуслуг развивается по национальному проекту «Цифровая экономика».

#Образование #поступление в вузы #портал госуслуг
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