Документы по гуманитарной помощи Татарстана афганским татарам задержались в МИД РФ

Фото: ИА " Татар - информ"

Документы по гуманитарной помощи Татарстана афганским татарам остаются нерассмотренными уже третью неделю. Задержка произошла в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Тем временем в северных афганских провинциях, где массово проживают татары, наступила зима, и ситуация с продовольствием в общинах ухудшилась до катастрофической. Это дополнительно осложнило нарушенную из-за войны транспортную логистику: многие дороги и перевалы завалены снегом, проехать и пройти по ним практически невозможно. Уезды Чар Канат, Руи Ду Аб, Фероз Нах Чир, Ходжа Алван, Госфанди, в которых в основном проживает татарская община, уже отрезаны от внешнего мира снежными заносами. Запасы продуктов питания у населения отсутствуют.

«Сейчас в татарских общинах большая смертность от голода и болезней среди взрослых и детей. Только по нашей информации, за последнюю неделю мы потеряли 20 татарских семей. А сколько еще неучтенных», — рассказал о ситуации журналисту ИА «Татар-информ» генеральный директор благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

По его словам, в ряде семей родители вынуждены изолировать детей, чтобы они не кусали друг друга из-за голода. На днях сотрудники представительства фонда в Афганистане, несмотря на погодные условия, смогли доставить небольшую продовольственную помощь в некоторые уезды.

«Так, некоторые семьи отказывались брать набор продуктов. Говорят: „Ну, сейчас мы накормим детей на пару дней, а что дальше? Пусть уж лучше не мучаются“», — рассказал Хабибуллин.

Он отметил, что документы по оказанию гуманитарной помощи от Татарстана уже более трех недель находятся на рассмотрении в посольстве России в Афганистане. А без согласования с ведомством доставка уже выделенной Татарстаном гуманитарной помощи не может начаться.

«Каждый день промедления — это человеческие жизни. Все готово для отправки. Мы надеемся на конструктивный диалог с МИДом и оперативное рассмотрение документов», — заявил руководитель фонда.

Напомним, что 29 октября по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова вице-премьер РТ, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев обсудил варианты гуманитарной помощи татарской общине Афганистана с генеральным директором благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустамом Хабибуллиным.