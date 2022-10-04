Документы на погребение и гитара: что оставляли казанцы в автобусах

С начала года перевозчики Казани вернули пассажирам более 500 вещей, которые они забыли в автобусах, рассказал «Татар-информу» председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Чаще всего в автобусах вещи забывают школьники, студенты и пожилые люди. В топ-10 потеряшек вошли зонты, банковские карты, мешки со сменной обувью, рюкзаки, телефоны и ключи от квартиры. Но бывают и необычные находки. Так, однажды в автобусе пассажир оставил гитару. Еще один казанец обронил в салоне документы на погребение родственника. Один из абитуриентов потерял документы на поступление в вуз. Все вещи были возвращены владельцам.

Найденные мелкие предметы кондукторам обычно передают пассажиры. Однако если в салоне кто-то забыл крупную вещь, к примеру, коробку или сумку, экипаж должен действовать строго по инструкции. Пассажиров пересаживают в другой автобус, а на место вызывают полицейских.

Если вы обнаружили, что потеряли или оставили в автобусе вещь, нужно связаться с диспетчером автотранспортного предприятия. Тот в свою очередь выйдет на связь экипажем автобуса, подтвердит, что вещь найдена. После этого можно будет ее забрать на удобной остановке в определенное время.



«Пассажир, которому помогли вернуть потерянную вещь, может поблагодарить экипаж автобуса. Для этого нужно позвонить на горячую линию комитета по транспорту Казани 8-843-275-30-50. Перевозчики видят, если есть жалобы пассажиры всегда звонят на горячую линию, а вот выразить благодарность почему-то забывают. Если оставить слова благодарности по телефону горячей линии комитета по транспорту Казани, то о работе конкретного экипажа узнает руководство города. По итогам месяца перевозчик премирует лучший экипаж автобуса, а вот какой экипаж автобуса станет лучшим решают только пассажиры», – отметил Сергей Темляков.

