«Каждый охотник желает знать…»: в Татарстане открылся сезон охоты на пернатую дичь

3 сентября в Татарстане открылся сезон охоты на пернатую дичь. Как к нему готовятся охотники, какие документы нужно всегда иметь при себе и почему важно неукоснительно следовать правилам – в репортаже «Татар-информа».

В первый в этом сезоне рейд росгвардейцы вместе с коллегами из Госкомитета РТ по биоресурсам вышли рано утром. Выбор пал на лесной массив в Высокогорском районе республики.

Несмотря на ранее утро, в первые же полчаса рейда правоохранителям встретилась группа охотников на озере близ села Каймары. «Визит» росгвардейцев любители поохотиться восприняли с пониманием. Сразу показали все необходимые документы – лицензию на оружие, охотничий билет и обмундирование. Признались – такие проверки необходимы, ведь они помогают бороться с браконьерами.

«Я охочусь уже третий год, желание возникло давно, потом друзья позвали с собой. Посмотрел, как это все происходит, и мне понравилось. Я получил разрешение на оружие, оформил путевой лист, охотничий билет, и вот я здесь. Браконьерство вредит лесу и животным, мы хотим добывать дичь по правилам, чтобы за это не было стыдно. В этом сезоне я еще не охотился, но мы с друзьями с нетерпением ждали его открытия», – поделился опытный охотник Игорь Краснов.

Каждый правильный охотник точно знает, что помимо ружья на охоту нужно взять путевой лист, охотничий билет и разрешение на оружие. А вот любители нарушить правила хранения оружия или скрасить охоту горячительными напитками будут сурово наказаны. Росгвардейцы на месте изымут ружье и выпишут протокол. С таким «волчьим билетом» в будущем получить лицензию будет не просто.

«В прошлом году во время весенней охоты местный житель случайно прострелил себе ногу, и до больницы его довезти не смогли, погиб в пути от потери крови. Инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности обращения с оружием. Охотник забыл извлечь патроны, поставил ружье в машину, и произошел случайный выстрел. В этом году таких случаев не было», – поделился историей из жизни старший инспектор лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии РТ, майор полиции Ленар Загидуллин.

Проверив документы, сотрудники Росгвардии еще раз напомнили мужчинам о правилах безопасности. В свою очередь, охотники отметили, что заботятся о подготовке документов заранее и выбирают с друзьями «пристреленные» места, чтобы не возвращаться с пустыми руками.

«В прошлый раз у меня ушло 3 месяца на оформление и получение всех разрешений, ну и покупку оружия. Сейчас знакомые говорят, что к сезону надо собираться за 4-5 месяцев. Кстати, у меня есть разрешение на отстрел ворон, их численность сильно увеличилась, и мы помогаем сохранять баланс в экосистеме леса», – добавил охотник.

Разрешения есть, оружие в порядке – это значит, что правоохранители могут отправляться дальше в рейд.

Среди охотников славится местечко на болоте рядом с Макаровкой – там обитает много пернатых. Этим оно и привлекает как добропорядочных охотников, так и браконьеров. Осмотреть болотистую местность сложно, однако у росгвардейцев есть секретный помощник – дрон. Благодаря ему с высоты птичьего полета можно осмотреть все окрестности.

В Госкомитете РТ по биоресурсам и в Росгвардии добавили, что рейды будут проводиться на протяжении всего охотничьего сезона. Нарушителей будут ждать штрафы, грубых нарушителей – отзыв разрешения на охоту или конфискация оружия. К слову, избежать проверок недобросовестным охотникам не удастся, нарушителей найдут с помощью беспилотников.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»