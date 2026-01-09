Документы мировым судьям в Татарстане можно подавать через Госуслуги

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Процессуальные документы мировым судьям теперь можно подавать через Единый портал госуслуг России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Татарстана.

Ранее в Татарстане действовала только одна электронная площадка – Портал мировых судей республики, который с момента запуска в 2022 году обработал более 340 тысяч заявлений.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в конце 2025 года завершена интеграция с федеральной системой Госуслуг. В министерстве отмечают, что цифровизация системы мировой юстиции существенно снизила бюрократическую нагрузку и сэкономила миллионы бюджетных рублей.

Кроме того, налажено электронное взаимодействие между аппаратами мировых судей и Федеральной службой судебных приставов.

Начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Юлия Михайлова пояснила, что исполнительные документы теперь могут передаваться напрямую с судебных участков мировых судей в службу судебных приставов. Для этого гражданам достаточно подать заявление вместе с ходатайством. Такой механизм упрощает работу с государственными органами и ускоряет исполнение судебных решений.

За 11 месяцев 2025 года в электронном виде направлено более 184 773 исполнительных документа. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было отправлено 113 тысяч документов.