Документы из профиля на госуслугах можно предоставить в МФЦ РТ по OR-коду

В Многофункциональном центре Татарстана появился новый сервис — документы из профиля на госуслугах можно предоставить по OR-коду, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Технология ускоряет процесс обслуживания и предотвращает ошибки, которые возможны при ручном вводе информации в систему. На данном этапе специалисту будут доступны сведения о паспорте РФ, ИНН, СНИЛС, электронной почте гражданина. Со временем перечень документов будет расширяться», — рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Чтобы получить услугу, нужно предоставить необходимые документы. Сведения о некоторых из них есть в профиле гражданина, зарегистрированного на портале «Госуслуги РФ». Теперь, обращаясь в МФЦ, можно предоставить к ним доступ, отсканировав QR-код с помощью приложения «Госуслуги».

После получения согласия сведения поступают в информационную систему МФЦ. Специалист центра сможет воспользоваться ими при оказании услуги без необходимости вносить информацию вручную.

Данные можно передать перед визитом в МФЦ. Согласие на передачу действует 12 часов. Кроме того, в приложении «Госуслуги» самостоятельно можно отозвать согласие на передачу сведений в информационную систему МФЦ или «отменить» действие.