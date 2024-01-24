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Документы из профиля на госуслугах можно предоставить в МФЦ РТ по OR-коду
В Многофункциональном центре Татарстана появился новый сервис — документы из профиля на госуслугах можно предоставить по OR-коду, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.
«Технология ускоряет процесс обслуживания и предотвращает ошибки, которые возможны при ручном вводе информации в систему. На данном этапе специалисту будут доступны сведения о паспорте РФ, ИНН, СНИЛС, электронной почте гражданина. Со временем перечень документов будет расширяться», — рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.
Чтобы получить услугу, нужно предоставить необходимые документы. Сведения о некоторых из них есть в профиле гражданина, зарегистрированного на портале «Госуслуги РФ». Теперь, обращаясь в МФЦ, можно предоставить к ним доступ, отсканировав QR-код с помощью приложения «Госуслуги».
После получения согласия сведения поступают в информационную систему МФЦ. Специалист центра сможет воспользоваться ими при оказании услуги без необходимости вносить информацию вручную.
Данные можно передать перед визитом в МФЦ. Согласие на передачу действует 12 часов. Кроме того, в приложении «Госуслуги» самостоятельно можно отозвать согласие на передачу сведений в информационную систему МФЦ или «отменить» действие.
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