Культура 2 декабря 2025 11:05

Документальный мюзикл «Кара Алтын» о нефтяной истории Татарстана покажут в Москве

Показ документального мюзикла «Кара Алтын», посвященного истории нефтяной отрасли Татарстана, состоится 10 декабря в Москве в «Театре в Хамовниках» (ул. Хамовнический Вал, 34).

Главный лейтмотив спектакля – черное золото и судьбы людей, создававших и развивавших промышленность региона. На сцене внуки и правнуки нефтяных первопроходцев, ветераны и работники нефтепромыслов. Через письма, семейные истории и легенды зрители увидят, как люди строили свое будущее, прирастая корнями к родной земле.

Начало в 20:00. Продолжительность спектакля – 90 минут.

