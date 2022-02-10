Документальный фильм «В любви» представят на закрытом показе в Казани

Документальный фильм «В любви», рассказывающий о команде спортсменов из казанской школы-интерната №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья, снят в преддверии Специальной Олимпиады в Казани. 11 февраля в кинотеатре «Мир» состоится его закрытый показ. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Идея родилась достаточно давно. Я узнал, что есть шикарная команда спортсменов, которые играют не только с инвалидами, а выигрывают у всех подряд, и здоровых тоже. Эта команда есть в первой школе-интернате. Ребята как раз готовились к всероссийским соревнованиям. Мы начали работать, стали снимать тренировки, жизнь, быт, общение», — рассказал автор сценария и режиссер Зуфар Хайруллин.

Спикер отметил, что в целом на монтаж фильма потребовалось три года. В преддверии Всероссийской специальной Олимпиады для людей с ограниченными возможностями здоровья, которая прошла в начале мая 2021 года в Казани, тренер футбольной команды школы-интерната №1 Андрей Бычков стал готовить ребят к новому для них виду спорта — флорболу. За полтора года учащиеся школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья не только освоили флорбол, но и заняли третье место во Всероссийской специальной Олимпиаде, которая отбирает участников на Международную специальную Олимпиаду.

В процессе подготовки к Всероссийской специальной Олимпиаде ребята уверенно обыгрывали не только команды из людей с ограниченными возможностями, но и здоровых спортсменов. Андрей Бычков уверен, что к особенным детям нужно относиться, как к равным, даря им душевное тепло и любовь.

Как объяснили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе «Татаркино», дальнейшая судьба документального фильма определится на завтрашнем закрытом показе и «будет зависеть от реакции публики». Возможно, фильм не будет представлен широкой аудитории, а станет демонстрироваться на тематических мероприятиях, в школах и на благотворительных показах.

Международная специальная Олимпиада в Казани перенесена на 2023 год из-за продолжающейся пандемии коронавируса.