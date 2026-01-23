Документальный фильм о развитии студенчества снимут в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

К 19 марта, 30-летнему юбилею «Лиги студентов» Татарстана, будет снят документальный фильм о развитии и жизни студентов в республике. Он будет премьерно показан в одном из торговых центров Казани, затем отправлен в вузы и ссузы. Об этом «Татар-информу» сообщил президент «Лиги студентов» РТ Шамиль Якупов.

«Мы начинаем снимать фильм о студенчестве и Лиге, как они развивались и росли. Будет интересно сравнить ситуацию 30 лет назад и сейчас. Тогда были другие общежития, условия, сама республика была иной. Сегодня Казань – это главный студенческий город страны», - отметил собеседник агентства.

По его словам, название для фильма еще придумано не было, но ему самому нравится вариант «Лига студентов: 30 лет вместе со студенчеством».