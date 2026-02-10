news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 февраля 2026 13:02

Документальный фильм Минмолодежи РТ «За пределом» набрал более 5 тыс. просмотров

Читайте нас в
Телеграм

Документальный фильм Минмолодежи РТ «За пределом», рассказывающий истории закладчиков, отбывающих наказание, набрал на платформе «ВК Видео» более 5 тыс. просмотров за 10 дней.

«Каждая рассказанная в фильме история – это урок, который, надеюсь, заставит задуматься и сделать правильный выбор. Наша цель – чтобы таких историй в реальной жизни становилось все меньше, а фильм продолжал находить свою аудиторию среди тех, кому это действительно необходимо», – прокомментировал для «Татар-информа» министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Напомним, что фильм снят по заказу Правительства Татарстана и при поддержке Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Татарстан, Министерства внутренних дел России по Республике Татарстан, Прокуратуры Республики Татарстан, Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому краю.

#азат кадыров #минмолодежи рт #документальный фильм
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

9 февраля 2026
ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

9 февраля 2026