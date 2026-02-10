Документальный фильм Минмолодежи РТ «За пределом» набрал более 5 тыс. просмотров

Документальный фильм Минмолодежи РТ «За пределом», рассказывающий истории закладчиков, отбывающих наказание, набрал на платформе «ВК Видео» более 5 тыс. просмотров за 10 дней.

«Каждая рассказанная в фильме история – это урок, который, надеюсь, заставит задуматься и сделать правильный выбор. Наша цель – чтобы таких историй в реальной жизни становилось все меньше, а фильм продолжал находить свою аудиторию среди тех, кому это действительно необходимо», – прокомментировал для «Татар-информа» министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Напомним, что фильм снят по заказу Правительства Татарстана и при поддержке Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Татарстан, Министерства внутренних дел России по Республике Татарстан, Прокуратуры Республики Татарстан, Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому краю.