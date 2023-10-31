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Документация по комплексу переработки мусора близ Алексеевского обойдется в 28 млн рублей
Разработка проектной и рабочей документации по мусоросортировочному комплексу в Алексеевском районе обойдется в 28,5 млн рублей. Заказчиком и источником финансирования работ выступает регоператор УК ПЖКХ, следует из тендера на сайте госзакупок.
Работы развернутся на участке площадью 6,5 гектара в районе населенного пункта Алексеевское. Построить завод планируют в течение 12 месяцев.
Исполнителю предстоит провести геологические, геодезические и экологические изыскания, на основании которых впоследствии он разработает проектную и рабочую документацию.
Согласно схеме генплана, исполнителю предстоит предусмотреть корпус сортировки, рассчитанный на 75 тыс. тонн в год, административно-бытовой корпус, КПП, участок производства технического грунта на 40 ванн по мембранной технологии, участок дозревания грунта, измельчения КГМ, котельную, ремонтно-механическую мастерскую, зоны резервуаров противопожарной и питьевой воды, очистных сооружений и других объектов и дороги к ним. Территория должна быть использована компактно и эффективно, с высоким уровнем благоустройства и озеленения.
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