Доктор в зоне доступа: как работает цифровая медицина?

Эксперты рассказали, какова роль цифровой медицины в современной системе здравоохранения, почему дистанционное оказание медицинских услуг становится все более популярным и в чем преимущества телемедицины для работодателей.

Коронавирус и цифровые технологии

Пандемия повлияла на жизнь татарстанцев и в корне изменила способ ведения бизнеса. Все больше компаний предлагают удаленные рабочие места. По данным сервисов вакансий, сегодня в каждой четвертой компании есть работники, переведенные на удаленку. При этом число вакансий с удаленной занятостью в Татарстане составляет 9,7% от общего числа предложений о работе.

Почти все республиканские предприятия вводят дополнительные меры по снижению рисков распространения коронавируса. Например, сотрудникам измеряют температуру, проводится уборка с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений.

Из-за болезней снижается работоспособность не только сотрудников, но и самих предпринимателей. Эффективность бизнеса падает. Руководители компаний все чаще задумываются о поддержке здоровья персонала. Но что делать, если оказание медицинской помощи ограничено или дорого? На помощь придет цифровая медицина, позволяющая оставаться на связи с лечащим врачом, что бы ни случилось.

«Это медицинские организации, предлагающие услуги на стыке онлайн- и офлайн-технологий, – рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али. – Например, пациент может записаться на очный прием к врачу и позже консультироваться с ним онлайн. Для компаний, особенно небольших, такой гибридный формат страхования здоровья сотрудников выгоден. Пакет из очных посещений врача и онлайн-консультаций для компании стоит в несколько раз дешевле стандартного ДМС, часто представленного только очными приемами в ограниченном числе медучреждений».

При этом неотъемлемой частью цифровой медицины является онлайн-консультация «пациент – врач». Человек может скачать специальное приложение и связаться с врачом через интернет по смартфону или через компьютер уже через 5 минут после обращения. И при этом не нужно записываться на прием к специалистам районной поликлиники и ходить в больницу. По данным РБК, до половины всех очных обращений к врачу можно «обработать» в режиме онлайн.

На страже вашего здоровья

Пандемия серьезно осложнила ситуацию со здравоохранением в регионе. Многие учреждения в Татарстане работают на максимуме производительности.

Медицинский сервис «СберЗдоровье» призван повысить качество и доступность здравоохранения. Онлайн-платформа предоставляет различные медицинские услуги, в их числе – запись на диагностику или комплексное обследование, заказ лекарств через онлайн-аптеку, обслуживание по программам ДМС, вызов ветеринара и другие услуги. Помимо прочего, к услугам пользователей – круглосуточные онлайн-консультации с дежурными терапевтом или педиатром и запись на прием к врачам более 25 специальностей.

Дистанционное взаимодействие с врачом – прекрасное решение для жителей отдаленных районов, потому что именно там, как правило, существует проблема доступности медучреждений и дефицит квалифицированных специалистов. Доктор и его пациент могут общаться, находясь друг от друга на большом расстоянии. Кроме того, сложно переоценить роль телемедицины в эпоху ковидных ограничений. Ведь практически каждый владелец бизнеса столкнулся с тем, что его сотрудники могут заболеть и выбыть на несколько недель.

«Решения цифровой медицины часто используют для профилактики различных заболеваний: к врачу можно обратиться в любой необходимый момент и расспросить специалиста о том, как обезопасить себя от тех или иных «болячек», – пояснил Мохамед Али. – Для предпринимателя это означает, что сотрудник в случае болезни будет отсутствовать на рабочем месте заметно меньше, чем если бы он лечился «очно». Точно так же сокращается количество отгулов по причине посещения врача».