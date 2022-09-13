«Доктор клоун» навестил 30 маленьких пациентов с онкологией в ДРКБ

Благотворительный фонд «Доктор Клоун» со своей экспедиции добра навестил более 30 маленьких пациентов Десткой республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.



Фото: Пресс-служба ДРКБ

Артисты фонда провели день в онкологическом отделении, помогая маленьким пациентам побороть страхи и подарили им хорошее настроение.

«Миссия доктора-клоуна – не только развеселить ребенка, оказавшегося на длительном лечении, но и с учетом специфики диагноза и индивидуальных особенностей отвлечь его внимание во время болезненных процедур, а также мотивировать на соблюдение рекомендаций врача. Это важная работа, которая помогает создать благоприятную обстановку для выздоровления», – отметили в пресс-службе ДРКБ.



Фото: Пресс-служба ДРКБ

Для родителей пациентов педагог фонда, актриса и режиссер Елена Садкова провела дополнительный тренинг, направленный на переключение внимания взрослых, находящихся долгое время с детьми в стенах больницы.

Во второй день «экспедиции добра» сотрудники фонда провели обучение по повышению квалификации по больничной клоунаде для 20 психологов, воспитателей и других казанских докторов-клоунов.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

«Каждое такое мероприятие – это улыбки, радость и энергия для скорейшего выздоровления десятков детей в отдельно взятой больнице», — поделилась директор благотворительного фонда «Доктор Клоун» Юлия Райская.

Межрегиональная благотворительная акция «Экспедиция добра» проходит с июля по сентябрь 2022 года в 10 городах России.