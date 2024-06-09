Доклинические исследования российской вакцины от рака проведут до конца года

Результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены уже в конце 2024 года. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям», – сказал он.

Мурашко пояснил, что вакцина разработана совместно несколькими научными командами - НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.