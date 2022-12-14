«Докладываю, вчера привился»: Путин подтвердил резкий рост случаев гриппа в России

В России растет заболеваемость вирусными инфекциями, в том числе гриппом, подтвердил Президент Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ. Он сообщил также, что сам уже привился от гриппа и призвал последовать своему примеру.

«Я вижу, что у нас, к сожалению, ОРВИ и грипп растет, чуть ли не на 30-35% в неделю, по-моему», – сказал он и попросил подробно доложить об эпидситуации в стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в России напряженная, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться. Она также отметила эффективность против гриппа российских вакцин. По ее словам, вирус совпадает с вакцинным штаммом. «Также он не изменил чувствительности к лекарственным препаратам, которые в России являются специфичными. Наши исследования подтвердили наши знания, и можем сказать, что ситуация, вызванная этим вирусом, может быть регулируема», – приводит ее слова РИА Новости.

Путин в ответ сообщил, что уже привился. «Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно ли делать прививку или нет, вы мне сказали надо сделать. Вот докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую», – сказал он, добавив, что на самочувствии вакцинация никак не сказалась.

Напомним, в Татарстане также наблюдается рост заболеваний вирусными инфекциями. На сегодняшний день из-за гриппа и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса в 48 школах.