news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
3 ноября 2022  17:24

«Доказаны жизнью и временем»: Путин и Бердымухамедов обсудили отношения РФ и Туркмении

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин принял сегодня в Кремле председателя народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Бердымухамедов многое сделал для укрепления сотрудничества двух государств, занимая пост Президента республики. «При вашем непосредственном, прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень стратегического партнерства», — подчеркнул российский лидер, добавив, что с новым главой государства Сердаром Бердымухамедовым у него тоже сложились хорошие личные отношения.

Отметив заслуги собеседника, он вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

Бердымухамедов согласился, что стратегическое партнерство России и Туркмении доказано самой жизнью, временем. «Сотрудничество у нас из года в год крепнет, расширяется, то есть всегда идет поступательно», — заметил он.

Председатель народного совета Национального собрания Туркменистана напомнил, что во время визита было подписано Соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству, что говорит о дальнейшем укреплении дружбы между двумя странами.

#Владимир Путин #Гурбангулы Бердымухамедов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100