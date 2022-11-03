«Доказаны жизнью и временем»: Путин и Бердымухамедов обсудили отношения РФ и Туркмении

Президент России Владимир Путин принял сегодня в Кремле председателя народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Бердымухамедов многое сделал для укрепления сотрудничества двух государств, занимая пост Президента республики. «При вашем непосредственном, прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень стратегического партнерства», — подчеркнул российский лидер, добавив, что с новым главой государства Сердаром Бердымухамедовым у него тоже сложились хорошие личные отношения.

Отметив заслуги собеседника, он вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Бердымухамедов согласился, что стратегическое партнерство России и Туркмении доказано самой жизнью, временем. «Сотрудничество у нас из года в год крепнет, расширяется, то есть всегда идет поступательно», — заметил он.

Председатель народного совета Национального собрания Туркменистана напомнил, что во время визита было подписано Соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству, что говорит о дальнейшем укреплении дружбы между двумя странами.