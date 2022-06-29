Доказали, что вылет – случайность: «Рубин» оборвал «Крылья» РПЛ и показал основу команды

Подопечные Леонида Слуцкого в межсезонье демонстрируют стопроцентный результат: три победы в трех играх с общей разницей мячей 9:1. И если будничные победы против «Акрона» и «КАМАЗа» еще можно было списать на разницу в классе, то накануне в Казань пожаловал заведомый фаворит из РПЛ. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Фото: © rubin-kazan.ru

«Всегда приятно играть с командой Премьер-лиги»

Как бы это ни было странно, полноценного хозяина матча «Рубин» – «Крылья Советов» на стадионе «Ак Барс Арена» назвать было нелегко. И те и другие проводят свои предсезонные сборы в Казани, при этом обе команды на поле главного стадиона Татарстана еще не выходили: казанцы готовятся на базе в Соцгороде, а самарцы на стадионе «Центральный». Да и на трибунах в отсутствие болельщиков представители той и другой команды было примерно поровну.

Помимо того, что игра проходила в формате трех таймов, особенной она становилась еще и потому, что в Казань после недолгого перерыва приехала команда Премьер-лиги. Но все же если по отношению к любой другой команде это бы являлось реальным фактом, то в случае «Рубина» данная фраза звучала бы с ноткой сарказма. Тем более что еще недавно сам Леонид Слуцкий заявлял, что все сотрудники клуба продолжают позиционировать себя как команду Премьер-лиги. Соответственно, и какого-то ажиотажа перед приездом клуба из «вышки» быть не могло.

«Всегда приятно играть с командой Премьер-лиги. Видишь, где у тебя действительно проблемы, где нужно прибавить. То есть получили массу полезной рабочей информации», – заявил Слуцкий после игры.

За игрой Леонид Слуцкий решил наблюдать с трибун Фото: © rubin-kazan.ru

Фраза про проблемы на уровне команды РПЛ наверняка была сказана специалистом как самый обыкновенный штамп. Но она очень сильно характеризовала игру «Рубина». В отличие от будничных побед над «Акроном» и «КАМАЗом» игра с «Крыльями» – лакмусовая бумага.

«Очертания состава? По двум неполным матчам сделать глубокие выводы сложно»

Так, например, было видно, как сильно теряется на таком уровне Дарко Йевтич. Не сказать, что швейцарец феерил в предыдущих играх, но там за счет разницы в классе хавбек еще мог делать разницу на чистых мячах. С Самарой у Дарко получалось мало – кроме проникающей передачи на Илью Самошникова, вспомнить особо нечего.

Зато на контрасте с Йевтичем проявил себя Александр Зотов, забивший свой первый мяч за «Рубин». Отдать налево, направо, вертикальную – всё без замедления и всё с продвижением. Визуально, сравнивая Зотова с Йевтичем, выбором номер один на роль «десятки» является именно россиянин. Но что характерно, в стартовом составе всех трех матчей пока выходил лишь легионер.

Зотов безусловно претендует на место в стартовом составе, и не просто в стартовом составе, а на одну из лидерских позиций Фото: © rubin-kazan.ru

«Зотов – очень качественный футболист. В центральной зоне у нас как раз есть возможность для конкуренции. Зотов безусловно претендует на место в стартовом составе, и не просто в стартовом составе, а на одну из лидерских позиций. Если вы спросите, вместо кого и как? Я не смогу ответить, потому что все будет зависеть от текущего состояния игроков. Мы примерно понимаем, какой вариант будет наиболее эффективным.

«Очертания состава? Когда у тебя по существу новая команда, сложно какие-то глубокие выводы делать по неполным двум матчам, если взять суммарное время каждого», – подчеркнул специалист.

Вновь отличную игру продемонстрировала связка на левом фланге Илья Самошников – Джоэль Фамейе, которая сделала второй гол команды в таком же стиле, как и в игре с «КАМАЗом». К слову, сообщается о том, что Ильей активно интересуется «Зенит». Генеральный менеджер питерцев Александр Медведев по традиции все опровергает, но если предложение все-таки реальное, то на руку оно и «Рубину», и Самошникову. Если не продать сейчас, то через год футболист уйдет бесплатно, а сезон в ФНЛ может сказаться на прогрессе игрока уровня сборной не лучшим образом.

С уходом Самошникова левая бровка может достаться Ленару Фаттахову. Единственного татарского воспитанника в основной команде Слуцкий в разное время пробовал и в центре, и на фланге атаки, но в последнее время все чаще наигрывает на позиции левого защитника. Вообще это амплуа является для казанских футболистов счастливым: два сильнейших воспитанника «Рубина» за последние лет десять – Эльмир Набиуллин и Даниил Степанов – не дадут соврать. Фаттахов, кстати, с «Крыльями» сыграл удачно и несколько раз по ходу игры получал хвалебные выкрики от главного тренера.

Камиль Муллин наряду с Фамейе пока является лучшим бомбардиром «Рубина» в предсезонке Фото: © rubin-kazan.ru

Заканчивая тему с татарскими футболистами, остановимся на Камиле Муллине. Наряду с Фамейе форвард пока является лучшим бомбардиром команды в предсезонке, и, учитывая игру немотивированного Виталия Лисаковича, всем своим видом показывающего, что оставаться в Казани он не хочет, Муллин видится главным претендентом на роль наконечника. К тому же недавно от Камиля отвалился еще один конкурент.

«Амбиции Игнатьева гораздо выше, чем уровень Первой лиги»

История Ивана Игнатьева в «Рубине» подошла к своему ожидаемому и логичному концу. Форвард, который обошелся клубу в 7 миллионов евро, переходил в команду в статусе «молодой звезды», но за время пребывания в Казани запомнился не игрой, а многочисленными скандалами.

Ноль голов с игры за 2,5 сезона. Можно ли считать трансфер Игнатьева одним из самых провальных за всю историю казанского клуба? Вполне. Через лет десять болельщики «Рубина» будут вспоминать переход Ивана, как сейчас это регулярно происходит с трансфером Карлоса Эдуардо в 2010-м.

Что касается инициатора приглашения Игнатьева в Казань, то Слуцкий оказался не столь критичен к футболисту, заявив, что его амбиции гораздо выше уровня Первой лиги. Не очень понятно, сарказм ли это со стороны тренера или Иван действительно не теряет надежд закрепиться в Премьер-лиге, но даже если это и произойдет, то зарабатывать он будет в разы меньше, чем мог бы, будучи игроком «Рубина» в Первой лиге.

«Мне кажется, это обоюдное решение. Было очевидно, что его амбиции гораздо выше, чем уровень Первой лиги. И у нас в группе атаки есть игроки, которые могут и должны на себя взять лидерские функции в этой позиции. На мой взгляд, это решение очень плавно вытекало. Если подводить итоги, то понятно, что и мы ожидали иного, и он сам надеялся. Единственное, могу пожелать ему удачи в его дальнейшей карьере», – подытожил Слуцкий.

Слуцкий анонсировал игру с «Динамо» в Москве

До старта сезона «Рубин» проведет еще две контрольные игры. 5 июля казанцы отправятся в гости к московскому «Динамо», а 10 июля примут на «Ак Барс Арене» «Уфу». Если о второй игре было известно уже давно, то первую анонсировал на послематчевой пресс-конференции Леонид Слуцкий.

«График окончательно сформирован. У нас еще две контрольные игры – 5 июля в Москве с «Динамо» и 10 июля на Ак Барс Арене с «Уфой», – сказал тренер.

5 июля «Рубин» отправится в гости к «Динамо», а 10 июля примет на «Ак Барс Арене» «Уфу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вообще здорово, что клуб не зацикливается на одной лишь Первой лиге и в качестве спарринг-партнеров выбирает также команды из верхней части турнирной таблицы РПЛ. Наверное, так и именно так можно и узнать доподлинный уровень нынешнего «Рубина». Не в матчах против «КАМАЗа» и «Акрона», а в играх с «Крыльями» и с «Динамо».

К тому же такой опыт в следующем сезоне должен вполне пригодиться. Никто не отменял Кубок России, в котором можно напомнить о себе и прилично пошуметь. Тем более что «Рубин» как команда, в минувшем сезоне выступавшая в Премьер-лиге, попадет в элитный групповой этап напрямую. То есть никаких раундов 1/64 и 1/32 финала в июле и августе. Подопечные Слуцкого начнут выступать в Кубке наряду с клубами Премьер-лиги. И как минимум одна в Казань осенью точно приедет.