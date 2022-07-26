Доигровщик «Зенита-Казани» об «Играх дружбы»: Я не силен в водных видах спорта

Двадцатисемилетний доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков рассказал о своих впечатлениях от посещения турнира по водным видам спорта «Игры дружбы» в казанском Дворце водных видов спорта, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

«Было интересно посмотреть, как выступят наши ребята в этой дружеской эстафете. Как я слышал, диагональный Денис Земченок занял второе место, а блокирующий Алексей Кононов, по-моему, был в команде, которая стала третьей или четвертой. Они хорошо проплыли. К ним претензий нет», — заметил волейболист.

«Я бы мог проплыть тоже, но еще лучше проплыла бы моя девушка. Она занималась раньше плаванием», — добавил он. Но при этом признался, что вода — не его стихия.

«Я не силен в водных видах спорта. Пришли поддержать наших ребят. Буду болеть за красивую борьбу! Прыгнуть с 10-метровой вышки? Мне слабо, честно говоря. Здоровье важнее для меня. Я смотрел с нее вниз — и страшно», — заключил Волков.