Доигровщик «Зенита-Казань» Волков о победе над «Нефтяником»: Хорошо играли, веселились

Доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал пресс-службе «Нефтяника» победу в Оренбурге (3:0).

Волков констатировал, что казанцы показали хорошую игру, свою подачу.

«Сегодня и тренер сказал, и мы сами понимали, что главное — показать свою хорошую игру, свою подачу, и тогда нам будет легче. В принципе, всю игру мы контролировали, хорошо подавали, выбивали „Нефтяник“, и затем уже сами на контратаке добивали. Хорошо играли, веселились, с хорошими эмоциями. У нас сейчас тяжелый график будет, готовимся к нему», — добавил он.