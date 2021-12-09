Доигровщик «Зенита-Казани» о второй победе над «Задругой»: Уверенность вернулась

Доигровщик «Зенита-Казани» Андрей Сурмачевский прокомментировал клубной пресс-службе вторую победу (3:0) в одной шестнадцатой Кубка ЕКВ над австрийской «Задругой», признав, что у него полетела подача.

Андрей констатировал, что его 9 эйсов за два матча стали следствием возврата уверенности: «Думаю, это мой рекорд. Сошлось всё — и психологическое состояние, и физическое состояние. Наконец-то нашел, нащупал свой подброс».

«Мы очень много тренировали подачу в последнее время. И потихоньку начал добавлять, почувствовал уверенность — и подача вернулась. Надеюсь, надолго», — добавил он.