news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
9 декабря 2021  21:44
Cергей Гаврилов

Доигровщик «Зенита-Казани» о второй победе над «Задругой»: Уверенность вернулась

news_top_970_100

Доигровщик «Зенита-Казани» Андрей Сурмачевский прокомментировал клубной пресс-службе вторую победу (3:0) в одной шестнадцатой Кубка ЕКВ над австрийской «Задругой», признав, что у него полетела подача.

Андрей констатировал, что его 9 эйсов за два матча стали следствием возврата уверенности: «Думаю, это мой рекорд. Сошлось всё — и психологическое состояние, и физическое состояние. Наконец-то нашел, нащупал свой подброс». 

«Мы очень много тренировали подачу в последнее время. И потихоньку начал добавлять, почувствовал уверенность — и подача вернулась. Надеюсь, надолго», — добавил он.

#вк зенит-казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное