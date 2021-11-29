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Спорт
29 ноября 2021  03:14
Cергей Гаврилов

Доигровщик «Зенита-Казань» о победе над «Кузбассом»: Немного расслабились

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Дмитрий Волков, доигровщик «Зенит-Казань» прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над кемеровским «Кузбассом» (3:0) в Кубке России, отметив уверенный старт казанцев.

«Первые партии уверенно взяли. Мне кажется, из-за этого в третьей партии немного расслабились. Начали не так агрессивно действовать в атаке, не добивали свои мячи. Обеспечили себе нервную концовку, но благополучно ее решили», – резюмировал Волков.

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