Доигровщик «Зенита-Казань» о победе над «Кузбассом»: Немного расслабились

Дмитрий Волков, доигровщик «Зенит-Казань» прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над кемеровским «Кузбассом» (3:0) в Кубке России, отметив уверенный старт казанцев.

«Первые партии уверенно взяли. Мне кажется, из-за этого в третьей партии немного расслабились. Начали не так агрессивно действовать в атаке, не добивали свои мячи. Обеспечили себе нервную концовку, но благополучно ее решили», – резюмировал Волков.