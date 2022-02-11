Доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков о победе над «Кузбассом»:«В первых двух партия

Дмитрий Волков, доигровщик «Зенита-Казань», прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в 1\4 Кубка ЕКВ над кемеровским «Кузбассом» (3:1).

«Мы с хорошей концентрацией и отношением к делу мы подошли к этим играм. Чётко сыграли. Выиграли сегодня две партии, потом тренер поменял состав. Пацаны тоже отлично сыграли, только в третьей расслабились чуть-чуть».

Доигровщик посчитал, что в первых двух партиях «Зенит» сыграл почти идеально.

«В первых двух партия мы сыграли почти идеально, всё получалось. Майка отлично пасовал. Потом вместо него вышел Олег Терентьев. Он сначала немного растерялся, всё-таки впервые на таком серьёзном уровне. Но потом собрался и круто сыграл».