Доигровщик сборной России Дмитрий Волков перешел в казанский «Зенит»

26-летний Дмитрий Волков подписал контракт с волейбольным клубом «Зенит-Казань». В прошедшем сезоне Волков был капитаном «Факела» из Нового Уренгоя, с которым занял 6-е место в чемпионате России. Он стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 553 очка в 31 матче.

С 2016 года Волков регулярно выступает за сборную России, в составе которой дебютировал при Владимире Алекно. Причем тренер сразу же взял игрока на Олимпиаду в Рио, сообщает пресс-слжба ВК «Зенит-Казань».

Ранее Волков становился лучшим доигровщиком «Финала шести» Лиги наций (2019), MVP финала Кубка вызова (2017), лучшим нападающим чемпионата мира U19 (2013) и лучший доигровщиком чемпионата мира U21 (2015).