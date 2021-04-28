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Ру Тат
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28 апреля 2021  15:42
Сергей Гаврилов

Доигровщица Федоровцева покинула «Динамо-Ак Барс»

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Воспитанница «Динамо-Ак Барса» — доигровщица Арина Федоровцева продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Федоровцева пришла в молодежную команду казанского клуба в 2018 году. В первой команде она появилась в сезоне 2019/2020. В первом же матче доигровщица набрала шесть очков, что позволило ей закрепиться в основе.
Сейчас Федоровцева является кандидатом в сборную России и в свои 17 лет может принять участие в Олимпиаде в Токио.
Клуб пояснил причину ухода юной доигровщицы: «Спрос на Арину Федоровцеву на глобальном трансферном рынке оказался столь велик, что превысил возможности нашего клуба». 
Ранее казанцев покинули Анна Котикова и Марина Марюхнич.

Вк "динамо-ак барс"
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