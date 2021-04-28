Доигровщица Федоровцева покинула «Динамо-Ак Барс»

Воспитанница «Динамо-Ак Барса» — доигровщица Арина Федоровцева продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Федоровцева пришла в молодежную команду казанского клуба в 2018 году. В первой команде она появилась в сезоне 2019/2020. В первом же матче доигровщица набрала шесть очков, что позволило ей закрепиться в основе.

Сейчас Федоровцева является кандидатом в сборную России и в свои 17 лет может принять участие в Олимпиаде в Токио.

Клуб пояснил причину ухода юной доигровщицы: «Спрос на Арину Федоровцеву на глобальном трансферном рынке оказался столь велик, что превысил возможности нашего клуба».

Ранее казанцев покинули Анна Котикова и Марина Марюхнич.