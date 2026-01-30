Договорные игры в Китае, санкции против «Шанхая»: что стряслось у Слуцкого в Поднебесной?

Перед стартом чемпионата в Суперлиге Китая команда Леонида Слуцкого будет лишена десяти очков по итогам коррупционных расследований. Останется ли 54-летний специалист в Китае и удастся ли ему восстановить авторитет в России - в материале «ТИ-Спорта».





«Шанхай» Слуцкого лишили 10 очков. Останется ли российский специалист в китайском чемпионате?

Леонид Слуцкий и его команда «Шанхай Шэньхуа» лишены 10 очков перед стартом текущего чемпионата китайской Суперлиги. Также шанхайский клуб будет оштрафован на 1 млн китайских юаней. Об этом сообщил Global Times со ссылкой на CCTV News. Данное решение было принято на основании итогов коррупционных расследований дисциплинарным и этическим Комитетом Китайской футбольной ассоциации.

Аналогичной участи постиг еще один клуб Суперлиги Китая - «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Также с 9 других команд будут сняты от 3 до 7 очков. В результате расследований 73 человека получили пожизненное отстранение на участие в футбольных мероприятиях за договорные матчи. В их числе бывший главный тренер сборной Китая Ли Те и президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань. Последний, к слову, уже осужден за взяточничество и отбывает свой срок.

Известно, что нарушения были допущены еще до прихода Слуцкого в «Шанхай». Российский специалист работает в Китае с начала 2024 года. В прошедшем сезоне Слуцкий дошел со своей командой до второго места в Суперлиге. Останется ли при таком раскладе в китайском клубе 54-летний специалист? Ведь он планировал в будущем сезоне взять со своей командой чемпионство. 10 очков – существенная потеря и может сыграть непосредственно ключевую роль в выступлениях команды.

Сезон‑2026 в Китае, согласно календаря, начнется 6 марта и закончится 8 ноября. Всего в китайской Суперлиге принимают участие 16 команд.

Непомнящий: «В Китае борются с коррупцией всегда»

Подобные ситуации в Китае, как оказалось, очень распространены. Историями из своего футбольного прошлого поделился известный футбольный тренер Валерий Непомнящий. К слову, пару десятилетий назад он тоже работал в качестве главного тренера в китайских футбольных командах и даже возглавлял тот же «Шанхай Шэньхуа», что и Леонид Слуцкий, в 2004-2005 гг.

«В Китае борются с коррупцией всегда: и судей сажали надолго, и президентов клубов убирали. Ведется борьба, доказательная база. Это было связано с играми на тотализаторе, сейчас официально участвовать в них, по-моему, запретили. В 2001 году одномоментно было арестовано 15 президентов футбольных клубов из 16-ти. Так получилось, что президента моего клуба не арестовали», - сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом НСН.

При этом Непомнящий предположил, что сам Слуцкий мог ничего не знать о махинациях «Шанхая» и считает, что он должен не зависеть от мнения общественности и сам принять решение о продолжении работы в китайском клубе. Также Непомнящий рассказал, что в бытность его работы в Китае ему однажды пришлось произвести сразу три замены в первом тайме.

«Однажды мне пришлось произвести замены одновременно трех игроков на 16 минуте первого тайма. Это было связано с тем, что, оказывается, они в прошлом сезоне кому-то там что-то задолжали и демонстрировали это на поле. Так что бывали чудеса», - поделился Непомнящий.

Восстановить авторитет в России Слуцкому за счет Китая не удастся

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай» в январе 2024 года. Два сезона подряд его команда становилась обладателем Суперкубка Китая и занимала второе место в Суперлиге Китая, останавливаясь в шаге от первой строчки.

«Ну, должна быть у нас третья попытка стать чемпионами. Потому что уж очень близко и уж очень хочется», - заявил Слуцкий после завершения сезона-2025 «Чемпионату».

Вполне возможно, что и вариантов с продолжением карьеры на прежнем уровне у Слуцкого в России попросту нет. Особенно учитывая предысторию, после которой он уехал из России. Последним клубом РПЛ в его послужном списке был казанский «Рубин», с которым он благополучно вылетел в Первую лигу.

Наивысшим достижением Леонида Слуцкого с казанцами стало четвертое место по итогам сезона-2020/2021. В 2022 году Слуцкий покинул татарстанский клуб. После этого он активно занялся медиадеятельностью, участвовал во всевозможных шоу на YouTube и даже сам вел эфиры в качестве ведущего. Неоднозначную оценку получило его совместное шоу с Артемом Дзюбой, где оба в эфире допускали нецензурную лексику.

Известно, что в 2023 году за оскорбление в адрес корреспондента «РБ Спорт» в программе «Коммент.Шоу» Слуцкого оштрафовали на 100 тысяч рублей и отстранили от любой деятельностью, связанной с футболом в России на один год – условно. Так что мотивация российского специалиста переехать в Китай объяснима. С большой долей вероятности Слуцкий был наслышан о ситуациях с «договорняками» в китайской Суперлиге, но иного выбора восстановить свой авторитет у него возможно и не было.

Хотя такое решение тоже выглядит сомнительным. Китайская футбольная лига не имеет должного авторитета в мировом футболе, в том числе и по причине различных мошеннических операций. Известный футбольный агент Дмитрий Селюк однажды высказался на тему уровня китайской Суперлиги, неоднократно сравнив его с низким уровнем футбола в Кыргызстане.

«Китай – это как Кыргызстан. И мы сейчас по результатам сборов видим, что клубы РПЛ с лидерами Китая играют как с командами из КФК, как с детишками.

Уровень китайского чемпионата – это то же самое, что пойти работать в Кыргызстан. Просто Китай – хорошая, красивая страна, где есть определенные деньги. Но уровень футбола – просто ужас» – сказал Селюк «Чемпионату». Так что оценивать успех специалиста российские футбольные менеджеры и функционеры будут по последним достижениям в России, а он у Слуцкого в «Рубине» был неудачным.