«Договорились быстро»: Сильвие Бегич прокомментировал свое возвращение в «Рубин»

Центральный защитник «Рубина» Сильвие Бегич рассказал о процессе оформления российского паспорта, а также прокомментировал свое возвращение в казанский клуб из аренды в зимнее трансферное окно.

«Быстро договорились, мне сказали, что нужно вернуться и помочь команде. У клуба было такое право, я игрок „Рубина“ и должен приносить пользу клубу. Очень рад вернуться в свою команду, эмоции положительные», — цитирует Бегича пресс-служба клуба.

Кроме того, защитник рассказал и о том, как продвигается процесс оформления российского паспорта: «Летом будет уже пять лет, как я в России, — поделился хорватский футболист. — Я не заигран за сборную, поэтому будет плюсом и для меня, и для клуба, если я не буду считаться легионером. Почему нет? Мой агент предложил это сделать, я согласился. „Рубин“ помог мне в этом вопросе».

Напомним, свою первую игру после зимней паузы «Рубин» сыграет 28 февраля в гостях против питерского «Зенита» на стадионе «Газпром-Арена». Начало встречи — в 19.00.