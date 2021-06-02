Договор с «Яндексом», вакцинация у метро и гости в Болгаре: Главное с брифинга Галимовой

Обширная программа на ПМЭФ для Татарстана

Завтра в Санкт-Петербурге стартует крупнейший экономический форум. Делегацию от Татарстана на форуме возглавит Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В первый день у него ожидаются встречи с послами Нидерландов, Израиля и Финляндии в РФ, а также переговоры с главой автономно-территориального образования из Молдовы.

«Коллеги из профильных министерств и ведомств уже сегодня находятся на форуме и начинают прорабатывать вопросы связанные с переговорами. У АИР Татарстана, Минпромторга и Минэкономики есть большой график встреч и контактов», — сказала Галимова.

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По ее словам, рорабатывается вопрос подписания соглашений с банком «Северный морской путь», «Яндексом» и Pozitiv technologies в части развития цифровой экономики.

«Одно из крупнейших соглашений будет подписано в рамках партнерства по проведению Всемирных зимних игр специальной Олимпиады в 2022 году. Документы подпишут руководство Дирекции спортивных и социальных проектов и „Тойоты Россия“», — отметила Галимова.

Вакцинация у станций метро и работа общепита ночью

В Татарстане продолжают создаваться дополнительные пункты вакцинации. Со вчерашнего дня такие точки начали работать на станциях метро, где уже появились очереди из желающих привиться. Главная задача для руководства республики – создать условия, чтобы у людей была возможность вакцинироваться от коронавируса.

«Стоит задача наращивать темпы вакцинации. Мы видим, как развиваетя эпидемиологическая ситуация во других субъектах РФ», — добавила Галимова.

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По мере поступления вакцины, в Татарстане будут увеличивать число пунктов вакцинации. На портале Госуслуг уже созданы условия для своевременного информирования граждан.

Руководитель пресс-службы Президента РТ напомнила, что в Татарстане накануне было подписано распоряжение, разрешающее точкам общепита работать в ночное время до 6 часов утра, если сотрудники привиты.

«Если у работников ресторанного коллектива будет иммунитет, это станет существенным вкладом в обеспечение безопасности самого персонала и посетителей», — подчеркнула Лилия Галимова.

Вице-премьер России посетит «Изге Болгар жыены»

В субботу в Болгаре пройдет традиционное мероприятие „Изге Болгар жыены“. Перед мероприятием состоится рабочее совещание по подготовке и проведению в 2022 году 1100—летия принятия ислама в Волжской Булгарии.

По распоряжению Президента РФ Владимира Путина обязанности председателя оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий посвященных 1100—летию принятия ислама возложены на вице—премьера России Марата Хуснуллина.

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«Ожидается, что он прибудет в субботу и под его председательством пройдет первое оргсовещание по подготовке и проведению важного для республики и всей страны события», — отметила она.

На этой неделе в Татарстане также состоится форум татарских религиозных деятелей, который планирует посетить Президент РТ Рустам Минниханов. Ожидается, что участники форума также станут гостями «Изге Болгар жыены». Среди них будут председатели религиозных общих, входящих в состав мусульманских центров России.