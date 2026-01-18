Додик заявил, что ЕС сталкивается с последствиями своей же политики в Гренландии

Евросоюз сталкивается с последствиями собственной политики прошлых лет на фоне планов США относительно Гренландии, заявил председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. Об этом сообщает ТАСС.

В своем сообщении Додик отметил, что Европа сейчас «живет с последствиями своих прошлых решений». По его словам, те, кто когда-то пренебрегал нормами и ценностями и нарушал правила, уважавшиеся десятилетиями, теперь вдруг вспомнили о концепции принципов.

«Абсурдно и цинично, что те же самые европейские элиты теперь позволяют себе поучать других о "международном праве" и "суверенитете", особенно с учетом их поведения в бывшей Югославии», – заявил он.

Политик также подчеркнул, что европейцам было легче действовать по своим правилам, пока власть «была на их стороне» и они находились под защитой США.

По его словам, после провозглашения Президентом США Дональдом Трампом лозунга «Америка прежде всего» ключевые решения перестали приниматься в европейских кулуарах, и тогда европейские лидеры «вдруг захотели сослаться на то самое международное право, которое они первыми нарушили и нарушали снова и снова».