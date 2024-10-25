Додик: Республика Сербская запросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС

Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцеговины, запросит у национального парламента согласие на свою деятельность в рамках БРИКС. Об этом сообщил президент РС Милорад Додик.

«В конституции БиГ существует механизм, который мы попытаемся использовать, а именно: запросить от парламента БиГ согласие на нашу деятельность в рамках БРИКС. Это абсолютно законно», – приводит слова Додика РИА Новости.

Политик добавил, если в рамках БРИКС будет создан формат для включения, например, отдельных субъектов или энтитетов, РС примет такое сотрудничество.

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации из более чем 30 государств. Додик также участвовал в саммите.