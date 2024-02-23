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Общество 23 февраля 2024 16:32

Додик отметил полученный орден от Путина «по русской традиции»

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Президент Республики Сербской Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского «по русской традиции». Напомним, награду сербскому лидеру вручил Президент РФ Владимир Путин 6 июня 2023 года. Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Владимир Соловьев.

Как написал телеведущий, лидер Республики «обмыл полученную награду». На опубликованных кадрах Додик опустил полученный орден в рюмку, которая была заполнена алкоголем, перекрестился и выпил напиток. При этом после президент передал алкоголь коллегам: они тоже последовали его примеру – перекрестились и выпили из рюмки.

Напомним, Додик прилетел в Казань поздно вечером 20 февраля, чтобы принять участие в церемонии открытия «Игр будущего». При этом 21 февраля за несколько часов до торжественного открытия он также встретился с Путиным. На встрече российский лидер отметил, что отношения России с Республикой Сербской носят абсолютно созидательный характер.

Орден Александра Невского – это награда, которую могут получить видные зарубежные деятели политики, представители делового сообщества иностранных государств «за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией, за оказание содействия в социально-экономическом развитии РФ». Также данным орденом награждают россиян, которые имеют определенные достижения на госслужбе.

#Сербия #президент #орден #праздник
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