Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Додик отметил полученный орден от Путина «по русской традиции»
Президент Республики Сербской Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского «по русской традиции». Напомним, награду сербскому лидеру вручил Президент РФ Владимир Путин 6 июня 2023 года. Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Владимир Соловьев.
Как написал телеведущий, лидер Республики «обмыл полученную награду». На опубликованных кадрах Додик опустил полученный орден в рюмку, которая была заполнена алкоголем, перекрестился и выпил напиток. При этом после президент передал алкоголь коллегам: они тоже последовали его примеру – перекрестились и выпили из рюмки.
Напомним, Додик прилетел в Казань поздно вечером 20 февраля, чтобы принять участие в церемонии открытия «Игр будущего». При этом 21 февраля за несколько часов до торжественного открытия он также встретился с Путиным. На встрече российский лидер отметил, что отношения России с Республикой Сербской носят абсолютно созидательный характер.
Орден Александра Невского – это награда, которую могут получить видные зарубежные деятели политики, представители делового сообщества иностранных государств «за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией, за оказание содействия в социально-экономическом развитии РФ». Также данным орденом награждают россиян, которые имеют определенные достижения на госслужбе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»