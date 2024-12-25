Додик – Минниханову: Республика Сербская осуждает атаки, совершенные в столице Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Республики Сербской Милорад Додик отправил Раису РТ Рустаму Минниханову письмо, в котором от лица всех жителей Сербии осудил атаку беспилотников, которая произошла 21 декабря в Казани.

«Республика Сербская решительно осуждает ужасные атаки, совершенные 21 декабря в столице Татарстана, что несомненно было направлено против мирного населения республики», - говорится в сообщении.

Он также выразил Татарстану полною солидарность в этих трудных обстоятельствах, подчеркнув, что «сегодня всем нам надо быть более бдительными и неравнодушными».

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить мирное настоящее и будущее для наших детей», - добавил Додик в письме, пожелав также мира и добра.