Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Дочку» Первого канала оштрафовали за показ фильма с ЛГБТ* без пометки «18+»
Таганский суд Москвы назначил административный штраф АО «Первый канал. Всемирная сеть». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы АО „Первый канал. Всемирная Сеть“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол)», – указано в сообщении.
По данным ТАСС, телеканал допустил трансляцию фильма, где показана сцена с поцелуем двух девушек. Такой фильм должен иметь маркировку «18+», однако в нем была отметка «16+», что является нарушением законодательства.
В результате суд назначил штраф в размере 1 млн рублей.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников