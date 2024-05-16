«Дочку» Первого канала оштрафовали за показ фильма с ЛГБТ* без пометки «18+»

Таганский суд Москвы назначил административный штраф АО «Первый канал. Всемирная сеть». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы АО „‎Первый канал. Всемирная Сеть‎“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол)», – указано в сообщении.

По данным ТАСС, телеканал допустил трансляцию фильма, где показана сцена с поцелуем двух девушек. Такой фильм должен иметь маркировку «18+», однако в нем была отметка «16+», что является нарушением законодательства.

В результате суд назначил штраф в размере 1 млн рублей.