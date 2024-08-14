Дочка «Роснефти» хочет взыскать 100 млн с чистопольских «Новых Технологий»

АО «Самотлорнефтегаз», дочернее предприятие ПАО «НК „Роснефть“», обратилось в Арбитражный суд Татарстана с просьбой взыскать с чистопольского ООО «Новые Технологии» более 100,1 млн рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Основанием для подачи иска названо ненадлежащее исполнение обязательств по договору лизинга. Рассматривать дело будет судья Юлия Галеева, следующее заседание назначено на 8 октября текущего года.

Базирующийся в Нижневартовске «Самотлорнефтегаз» является одним из крупнейших добывающих предприятий «Роснефти». Компания занимается разработкой Самотлорского месторождения, расположенного к северу и северо-востоку от Нижневартовска.

В свою очередь чистопольское ООО «Новые Технологии» производит погружное оборудование для добычи нефти, в том числе — погружные центробежные насосы.

Ранее «Самотлорнефтегаз» уже собирался взыскать с «Новых Технологий» почти 43,2 млн рублей неустойки по договору поставки материально-технических ресурсов. Пока материалы дела передаются по подсудности из Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Арбитражный суд РТ.