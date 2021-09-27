news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 сентября 2021  14:00

В Казахстане собрана первая партия грузовиков поколения K5

news_top_970_100

В Казахстане произведена первая партия магистральных тягачей «КАМАЗ-54901», сообщила пресс-служба российского автопроизводителя.

Автомобили поколения K5 выпущены на совместном предприятии КАМАЗа и национальной компании «Казахстан Инжиниринг» — «КАМАЗ-Инжиниринг».

Российско-казахстанское СП производит автомобили на базе шасси «КАМАЗ» с 2005 года. Проектная мощность завода — 1,5 тыс. грузовиков в год.

Грузовые автомобили предыдущего поколения — К4 — компания освоила осенью прошлого года.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное