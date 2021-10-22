«Дочка» Банка ЗЕНИТ и Почта России подписали лизинговое соглашение на 3,6 млрд рублей

ООО «ЗЕНИТ Лизинг», дочерняя компания Банка ЗЕНИТ, поставит Почте России 83 специализированных вагона в лизинг на семь лет. Общая сумма контракта составляет 3,6 млрд рублей.

Новый подвижной состав предназначен для перевозки почтовых отправлений. Эксплуатировать вагоны будут филиалы Почты России в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске и Иркутске.

По условиям договора, «ЗЕНИТ Лизинг» передаст почте подвижной состав в IV квартале 2021 года. В результате на конец 2021 года рабочий парк Почты России будет включать 571 вагон.

«Лизинг — приоритетное направление бизнеса Банка ЗЕНИТ. Мы постоянно совершенствуем продуктовую линейку и предлагаем нашим клиентам сбалансированные решения. Лизинг помогает компаниям экономить и оптимизировать долговую нагрузку. Продукты актуальны и для малого бизнеса, и для таких крупных компаний, как национальный почтовый оператор „Почта России“. Уверен, что первый контракт станет фундаментом нашего долгосрочного партнерства», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Сергей Кулаковкин.