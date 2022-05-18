Российская «дочка» Google подала на банкротство

Дочерняя компания Google в России из-за неисполнения денежных обязательств инициировала процедуру банкротства. Соответствующее заявление фирмы размещено на сайте Федресурса.

«Настоящим ООО „Гугл“ в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона <…> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) <…> поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств», — сказано в сообщении.

Компания также попросила включить данное уведомление в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В конце 2021 года Google стала первой в России корпорацией, получившей оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей. Его нужно было выплатить до 19 марта, но компания не стала этого делать, и в мае на нее завели дело о принудительном взыскании.