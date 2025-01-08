Дочери Рады Нигматуллиной: «Мама как чувствовала – посадила во главе стола Путина»

Дочери известного татарстанского скульптора Рады Нигматуллиной Изабелла и Марина собственноручно обустраивают в своем доме музей скульптур, картин и даже музыки под названием «Рада». О том, каким они его видят и зачем это делают, – в репортаже «Татар-информа».





Дочери известного скульптора Рады Нигматуллиной обустраивают в доме в поселке Васильево музей «Рада»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«А что тут такого? Если есть лобзик и шуруповерт, надо просто знать, что за чем идет»

В совершенно обычный на вид двухэтажный дом в поселке Васильево Зеленодольского района мы с фотографом Рамилем Гали приехали незадолго до Нового года. Рамиль Якубович, побывавший здесь несколькими неделями ранее, не устает замечать, как много работы за это время проделано.

Самое интересное, что две сестры, живущие здесь же, в этом доме, все будущее музейное пространство собирают своими руками.

– Вот эту стену мы сколотили, чтобы была возможность разместить огромную тукаевскую серию. Кто «мы»? Мы с Беллой, – уточняет Марина Нигматуллина. – А что тут такого? Если есть лобзик и шуруповерт, надо просто знать, что за чем идет. Любая женщина может это сделать.

Изабелла и Марина, живущие здесь же, в этом доме, все будущее музейное пространство собирают своими руками Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Тем не менее сестры называют себя «распустюхами», в отличие от родителей, которые были «невозможными трудягами».

– То, что мы сейчас делаем, это просто тьфу. Знаете, какая работа здесь шла день и ночь, когда мама была жива? С ней не забалуешь. «Девочки, задумано много, давайте успеем. Давайте, давайте!» – так она говорила. Над скульптурами мама работала до самого последнего дня (Рада Нигматуллина скончалась в 2019 году, – прим. Т-и), – рассказывает Изабелла Рогожина.

Но от помощи строительной бригады женщины, конечно, не отказались бы. Хотя и натерпелись от «профессионалов», когда реставрировали дом по соседству (о нем чуть ниже). Да и с этим домом уже связана одна неприятная история. Детали сестры попросили опустить, но итог в том, что забор вокруг здания пока почти символический.

Само оно снаружи выглядит готовым, а вот внутри работы еще немало. Помимо завершения косметического ремонта сестрам приходится таскать, колотить и клеить разное «музейное оборудование». «Месяца четыре нам точно еще нужно поработать», – отвечает Изабелла Викторовна на вопрос о сроках выхода на прием гостей.

Думая о музее, Рада Хусаиновна планировала объединить в целостную композицию несколько тематических разделов Фото: из семейного архива дочерей Рады Нигматуллиной

«Мама была интуитка и экстрасенс, она многое предугадала»

Думая о музее, Рада Хусаиновна планировала объединить в целостную композицию несколько тематических разделов. Дочери последовали этому замыслу, показав нам его контуры во время импровизированной экскурсии.

– Здесь мы проходим по детским маминым воспоминаниям, – рассказывает Марина Викторовна, показывая на фигурки из мастики. – С левой стороны «Долгожданная встреча», с правой – пока еще не сделано, там будет ярмарка и околица деревни Балчиклы [Камско-Устьинского района Татарстана, в которой росла мама]. Тут, сами видите, «Канитель с самоваром». А вот здесь расположится раздел, посвященный Сабантую, с разными играми типа бега в мешках, с детской сабантуйной площадкой и с другими темами – «Сборы на Сабантуй», «Башкирские гости на Сабантуе», на отдельном подиуме будет «Театр Камала на Сабантуе».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Все работы – общего авторства Рады Нигматуллиной и ее дочерей, тоже окончивших художественные вузы и вполне самостоятельных творцов. Но эта экспозиция создавалась, конечно, под чутким руководством мамы.

– Она очень много нафантазировала, чтобы Сабантуй был ярким и цветным. Поэтому здесь будут еще и русские гости праздника, и «Бурановские бабушки». И поэтому же мама с юмором слепила и ВИП-персон, – говорит Изабелла Рогожина, когда мы подходим к зеленому майдану, уставленному фигурками с узнаваемыми лицами. – Причем это 2008 год, Президентом России тогда был Медведев, а она как будто чувствовала – посадила во главе стола Путина. Мама, на самом деле, была интуитка и экстрасенс, она многое предугадала. Эту колоссальную интуицию рассмотрел еще Михаил Аникушин, у которого она была любимой ученицей.

«Это 2008 год, Президентом России тогда был Медведев, а она как будто чувствовала – посадила во главе стола Путина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Следующая часть будущей экспозиции, «С любовью к Тукаю», получилась неполной. В «родовом» месте Рогожиных-Нигматуллиных в Обсерватории, где они прожили около 40 лет, в 2007 году случился пожар. И чтобы отремонтировать дом, пришлось продать половину серии о Тукае. Часть ушла в театр Камала, а оттуда – в Атнинский драмтеатр имени Тукая.

Там, по словам наших собеседниц, эти скульптуры прижились, люди их видят и радуются, и забирать оттуда ничего не надо. Поэтому в музее серия будет воссоздана с помощью фотографий недостающих работ.

«Эту колоссальную интуицию рассмотрел еще Михаил Аникушин, у которого она была любимой ученицей» (на фото: Виктор Рогожин, Михаил Аникушин и Рада Нигматуллина) Фото: из семейного архива дочерей Рады Нигматуллиной

«Может быть, это и будет памятник Саре Садыковой?»

Еще одна площадка посвящена Пушкину, которым Рада Нигматуллина зачитывалась и судьбе которого сопереживала. Отсюда, например, скульптурная фантазия, где будущий поэт сидит за семейным столом на отшибе, как нелюбимый ребенок.

«Еще одна площадка посвящена Пушкину, которым Рада Нигматуллина зачитывалась и судьбе которого сопереживала» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Наша мама, как ребенок-полусирота, воспринимала все это очень близко к сердцу. Как и судьбу Тукая, конечно. А вот это «Ревизор» – мать с дочерью охмуряют Хлестакова. Мама вообще любила русскую классику, – комментирует Марина Викторовна.

У самой Марины тоже была своя пушкиниана – в виде картин и рисунков. Но большая часть их, как и работы Изабеллы, сгорели в прошлогоднем пожаре в том самом доме по соседству, также принадлежащем сестрам. Чудом сохранились фотографии работ, которыми будет восполнен и этот пробел экспозиции.

Еще один зал будет рассказывать об отце сестер Викторе Рогожине – известном скульпторе и портретисте. Здесь будет выставлен скульптурный бюст Натана Рахлина и другие сохранившиеся работы.

– Папа у нас памятниковый художник. Он создал памятники Валентину Шашину в Лениногорске (Валентин Шашин — бывший руководитель объединения «Татнефть», министр нефтяной промышленности СССР в 1970-1977 гг., – прим. Т-и), Александру Вишневскому в Казани, Антону Петрову в Бездне, Галиасгару Камалу в театре Камала, Тукаю в музее Тукая, массу памятников погибшим воинам и другие. Какие-то вещи в ранние годы они делали совместно с мамой, – рассказывает Марина Нигматуллина.

Еще один зал будет рассказывать об отце сестер Викторе Рогожине – известном скульпторе и портретисте Фото: из семейного архива дочерей Рады Нигматуллиной

Есть в доме и уменьшенная копия многострадального памятника Саре Садыковой, не установленного до сих пор. Но поднимать эту тему сестры не хотят.

– Для чего, вы думаете, мы делаем этот музей? Если люди, которые будут сюда приходить, увидят ее здесь, услышат ее музыку – а мы с Мариной хотим и музыку им включать, и короткие фильмы показывать, которые уже начали монтировать, – то, может быть, это и будет памятник Саре? В целом все, что здесь есть, могло бы быть пусть не памятниками, но композициями, где-то установленными. Это целый ряд замыслов, среди них и Галиасгар Камал, и Салих Сайдашев, и Галимджан Ибрагимов, царица Сююмбике, Альмандар, театральные, парковые композиции и многое-многое другое. Ну и ладно, что этого не случилось. Какая разница, они собраны здесь, – говорит Изабелла Рогожина.

Родителей сестры называют «невозможными трудягами» Фото: из семейного архива дочерей Рады Нигматуллиной

«Это как раскопки. Вдруг раз – и оказалось, что у кого-то полным-полно вечных ценностей»

После экскурсии хозяйки будущего музея ответили на наши вопросы.

– Каким видите свой музей? План-минимум и план-максимум.

М. Н. Минимальный план – мы мечтаем, чтобы эти работы увидело как можно больше людей. Потому что они уникальны, такого нет нигде в мире. И мама была уникальный человек. Получив классическое образование в таком вузе, самом-самом (Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, – прим. Т-и), она вернулась в Казань и отдала свой талант национальному искусству. Национальное вместе с классическим – такое мы увидим только здесь.

«Минимальный план – мы мечтаем, чтобы эти работы увидело как можно больше людей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мы с Беллой росли среди этого чуда, и нам хочется поделиться им с другими. Мы очень хотим приводить сюда школьников. В Васильево хорошие школы, есть «художка», здесь много детей...

– ...Которые проходят в школе Пушкина, Тукая и других классиков.

М. Н. Конечно. Здесь им будет что посмотреть. Потом, мы хотели бы видеть и отдыхающих. В общем, будем показывать музей всем, кто захочет. На тот случай, если приболеем или просто не будет времени, купили вот такую переносную штуку: вставляешь в нее флешку, и оттуда идет музыка с текстом.

Ну а программа-максимум – это уж как сверху [к этому отнесутся]… Может быть, кто-то заинтересуется.

«Мы очень хотим приводить сюда школьников. Здесь им будет что посмотреть» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– А музей Константина Васильева далеко отсюда? Он же, по идее, может помочь вам в каком-то смысле, вместе с ним вы становитесь неким кластером.

И. Р. Нет, недалеко. И мы подружились с [заведующей мемориальным музеем Константина Васильева] Мариной Антоновой. У нас очень хорошие отношения, она приходит к нам в гости, мы делали у нее свою выставку. В общем-то, она очень приветствует нашу идею. Говорит, буду приводить к вам всех своих туристов.

– В Васильево есть что-то еще для формирования такого кластера?

И. Р. Еще здесь жил Николай Фешин, ни больше ни меньше. Мы сами случайно об этом узнали. Правда, его дом не сохранился, но свои знаменитые этюды, как и портреты Ленина, Маркса (для заработка), замечательные заказные портреты Бетховена, Листа, Шопена, Чайковского, Рубинштейна для консерватории, он писал как раз в это время. Вот вам и кластер.

М. Н. Вся Беллина консерваторская юность тесно связана с этими чудесными портретами. Фешин почти восемь лет жил в Васильево с семьей. А мама три своих последних года прожила здесь и работала над пушкинианой. Разве это не кластер? Фешин, Васильев, галерея ведущих представителей татарской культуры, поэзии, драматургии, музыки в нашем музее. Это не просто кластер, это духовная сокровищница Васильево.

«Если бы наше помещение было побольше, то мы бы так не теснились» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

И. Р. Но дело все-таки даже не в кластере. Мы считаем, что не так уж важно, что будет вокруг. Наша задача — воссоздать кусочек нашей жизни. Знаете, вот сейчас, именно сейчас, в нашей стране происходит такая чудесная вещь, которую мы ждали, наверное, лет тридцать. Мы сами патриоты в душе, в творческом смысле этого слова. И мне кажется, что сейчас надо просто во всеуслышание говорить о том, что где-то возрождают нашу классическую культуру – в живописи ли, в скульптуре ли, в музыке, и т.д. Это как раскопки, понимаете? Вдруг раз — и оказалось, что у кого-то этих вечных ценностей просто полным-полно.

Другой вопрос, что если бы наше помещение было побольше, то мы бы так не теснились. И, может быть... Хотя «может быть, не может быть» – это всё предположения, а наша с Мариной сейчас задача – сделать. Просто сделать то, что мы имеем. Ведь какое это счастье, что в пожаре сгорело не всё. Почти все скульптуры мы спасли, сгорели в основном наши с Мариной работы. Так же было и при первом пожаре. Но у нас еще полная мастерская своей живописи маслом, акварелью, пастелью и т.д. У Марины есть замечательная пушкинская графика. Все это тоже будет на стенах музея.

– А почему случился пожар?

М. Н. Мы не знаем. Мы получили деньги за продажу дома в Обсерватории, купили эти два, только-только сделали ремонт… Шикарный был дом, наш любимый, бревенчатый, с подвалом. Все говорят – в проводке искра проскочила. Но там все было в гофре, хорошие мастера делали, какая может быть искра?

– Вы были дома в этот момент?

М. Н. Да, это было в четыре утра. Белла совершенно случайно проснулась… может, родители ее толкнули. А так мы бы и сами сгорели. Белла сказала: «Быстро выбегай», даже одеться толком не успели. Выбежали, и уже дым за нами.

И. Р. Но, на самом деле, мы не нарадуемся, что получилось так, что музей создается здесь, в Васильево, в нашем доме. Не потому, что тут идеальное место, а потому, что он должен быть каким-то своим, душевным. А это, по-моему, возможно только когда мы живем рядом. Вот в этом смысле нам кажется, что все произошло правильно.

«Какое это счастье, что в пожаре сгорело не всё. Почти все скульптуры мы спасли» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Какая площадь нужна для ваших работ?

И. Р. Мама хотела 300 «квадратов», это было бы идеально. Здесь 180, но мы все равно счастливы.

– А нельзя восстановить дом по соседству? Сколько это будет стоить?

И. Р. Ну, там хороший фундамент, крепкие стены и пол. Если бы мы смогли восстановить его, было бы здорово. Там как раз недостающие 100 квадратных метров.

М. Н. Там, на самом деле, надо просто обшить гипсокартоном стены и немного укрепить одну стену и крышу. И всё.

И. Р. Наверное, если бы кто-то помог, было бы просто прекрасно. Это не для нас важно, а для самого музея, чтобы он стал более масштабным. Тогда и резонанс будет.

А 300 метров мы бы заполнили без труда. У нас в Казани осталось несколько фундаментальных работ. В Музее ИЗО сохранился мамин «Был бы мир на Земле». Мы уже почти договорились, что из театра Камала приедут Галиасгар Камал и еще несколько работ, которые не были ими закуплены (закупленные театр заберет в новое здание). Есть большая скульптура с Баки Урманче, мамой и папой. Потом, в Казани без счета папиных портретов.

Вообще мы многое планируем посвятить татарскому театру. Вы же видели здесь очень знаковую мамину работу на тему спектакля «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль», – прим. Т-и)? Или композицию, где Альмандар, Туфан Миннуллин и Марсель Салимжанов лежат под яблоней и что-то обсуждают? Мама сделала ее на юбилей постановки «Старик из деревни Альдермыш». Она же, как вы, может быть, знаете, росла в знаменитом доме на улице Горького во дворе татарского театра...

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– ...А Салимжанов был ее двоюродным братом.

М. Н. Да, они вместе там бегали. И знали ход через окошко туалета, чтобы попасть внутрь на любую постановку.

И. Р. В то время вся оперная классика тоже шла в этом театре, то есть один день они смотрели балет, второй – оперу, третий – татарский спектакль. Вот такое у них получилось образование.

М. Н. И жили они душа в душу. [Родители Марселя] тетя Галия [Нигматуллина] с дядей Хакимом [Салимжановым] уезжали на гастроли, давали им деньги, и они на все лето оставались вдвоем в городе. Его друзья занимались боксом и боксировали маму, пока та не окрепла и не надавала им (смеется). Ну и у нее было балчиклинское деревенское воспитание, она могла переговорить любого. Марсель абый даже обижался иногда на нее за острый язык. Ну, такой она была человек, Овен, ей обязательно надо было победить.

Рада Нигматуллина и Марсель Салимжанов Фото: из семейного архива дочерей Рады Нигматуллиной

– Подводя итог: в чем концепция вашего музея?

И. Р. В том, что стало для нас по жизни наивысшей ценностью – то огромное чувство любви и уважения нашей семьи к искусству и друг к другу. Это чувство было пронесено по жизни через множество испытаний. Мы уже с детства осознавали, чем живут и дышат мама с папой, видели их отношение к своей профессии как к самому святому. Они были преданы идеалам в искусстве, неподкупны в творчестве. Мы в самые сложные моменты жили этим, работали в дружбе, в творческом взаимопонимании, во влюбленности друг в друга.

Теперь, когда родителей нет с нами, они все больше и больше раскрываются нам именно с этой стороны. Именно теперь, когда «стираются случайные черты», их огромный художнический и человеческий талант светится еще ярче.

– Вы планируете назвать музей «Рада», так? Это уже окончательное решение?

И. Р. Да. Маму называли великим скульптором, совестью нации. Это глубоко и справедливо. Да, наш музей будет «Рада». Но у этого названия будет подзаголовок – «Музей семьи четырех скульпторов».

Рустем Шакиров, Рамиль Гали