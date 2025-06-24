Доцента КЮИ МВД обвиняют в вымогательстве взятки и превышении полномочий

Следователи расследуют уголовное дело против 44-летнего доцента кафедры оперативно-розыскной деятельности Казанского юридического института Министерства внутренних дел РФ. Его обвиняют в вымогательстве взятки и превышении должностных полномочий из корыстных побуждений, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в период с декабря 2023 года по январь 2024 года преподаватель создавал трудности в обучении нескольким курсантам, а затем получил от них взятку в размере 80 тысяч рублей за успешную сдачу дипломных работ.

В настоящее время подозреваемый задержан, свою вину в совершении преступления полностью признал, в содеянном раскаялся. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.