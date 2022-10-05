Доцента челнинского филиала КФУ осудили за интимную связь с несовершеннолетней

Прокуратура поддержала гособвинение по делу 36-летнего доцента челнинского филиала КФУ, которого обвиняют в интимной связи с несовершеннолетней.

Свою вину мужчина признал лишь отчасти. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как стало известно «Татар-информу», девочке было 12 лет.

Ранее агентство сообщало о том, что правоохранительные органы проверяют информацию об изнасиловании 12-летней челнинки.