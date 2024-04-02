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Происшествия 2 апреля 2024 14:45

Доцента аграрного университета в Казани обвиняют в том, что брал со студентов взятки

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Сегодня в Вахитовском районном суде Республики Татарстан прошел старт по делу заведующего кафедры, доцента Казанского Государственного Аграрного Университета. Его обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, он за символическую плату помогал студентам закрывать сессию и решать контрольные. Всего, на данный момент, дело насчитывает пятнадцать эпизодов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ильнар Гаязиев – доцент кафедры «Тракторы, автомобили и безопасность технологических процессов» Казанского Государственного Аграрного Университета. Следствие считает, что, пользуясь своим служебным положением, а иногда и превышая его, Ильнар брал взятки с учеников, а после ставил положительную оценку. С другими преподавателями он договаривался или же вовсе давил на них.

Деньги ученики переводили ему на личную карту сбербанка. По версии следствия, закрыть сессию или сдать несколько контрольных при помощи Гаязива стоило от 26 до 32 тысяч рублей. Пока не ясно, с чем связан подобный разброс цен, и были ли скидки постоянным клиентам.

Всего на данный момент в деле фигурируют 5 взяткодателей и 15 эпизодов получения взятки. Сам Ильнар вину не признает. Наоборот, он вместе с защитником планирует отправить дело обратно в прокуратуру.

«Мы считаем, что в уголовном деле много материалов, противоречащих сути предъявленного обвинения. Нами будет заявлено ходатайство о возврате уголовного дела, потому что мы банально не знаем, в каких пределах правовых рассматривать дело», – поделился адвокат Ильнара, Вадим Максимов.

#взятки #кгау
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