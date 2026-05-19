Доцент Щербаченко заявил, что гибкие даты помогут снизить стоимость перелета

Банковские программы кешбэка позволяют заметно снизить расходы на покупку авиабилетов. Об этом «NEWS.ru» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, дополнительную экономию дает гибкий выбор дат вылета – иногда смещение поездки всего на несколько дней позволяет избежать переплат.

Эксперт пояснил, что сэкономить на перелетах можно, используя кешбэк от банков, который способен возвращать до 15% стоимости покупки. Он также посоветовал быть гибче при выборе дат и проверять цены через календари стоимости на сайтах-агрегаторах.

По его словам, перенос вылета на один-три дня вперед или назад может снизить цену билета на 5–7 тысяч рублей. Кроме того, Щербаченко рекомендовал отказываться от дополнительных услуг, летать только с ручной кладью, если это возможно, и не оплачивать выбор места. Он также отметил, что имеет смысл сравнивать прямые рейсы и перелеты с пересадками.

Щербаченко добавил, что с приближением июня, традиционного сезона отпусков, цены на авиабилеты будут колебаться. Он привел пример: перелет туда и обратно из Москвы в Санкт-Петербург сейчас может стоить около 9 826 рублей, до Калининграда – примерно 13 386 рублей, а самым дорогим направлением среди названных он назвал Минеральные Воды, где билет обойдется в 27 449 рублей.

По словам эксперта, стоимость проживания в трехзвездочном отеле с завтраком на двоих за одну ночь в Сочи составляет около 3 700 рублей. В Санкт-Петербурге и Казани цена выше – примерно 4 300 рублей, а наиболее дорогим из приведенных городов оказался Нижний Новгород, где проживание обойдется примерно в 9 100 рублей.

Он также подчеркнул, что при планировании отдыха стоит учитывать дополнительные расходы на питание, экскурсии, сувениры и такси.