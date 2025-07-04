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Экономика 4 июля 2025 16:59

Доцент РАНХиГС: Цифровой рубль станет инструментом против финансовых преступлений

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Цифровой рубль позволит точно отслеживать все денежные операции благодаря индивидуальному номеру каждой виртуальной единицы, рассказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в эфире «Говорит Москва».

По его словам, цифровая валюта является безналичным аналогом наличных денег, но с ключевым отличием — полной прозрачностью транзакций. Это, как считает эксперт, поможет в борьбе с преступным финансированием и отмыванием средств, так как происхождение и назначение каждой единицы можно будет легко установить.

«На сегодняшний день одна из серьёзных проблем работы банков — это выявление операций, которые попадают под статью 115 ФЗ о противодействии отмыванию доходов, криминальных доходах и финансировании терроризма. Здесь вопрос отмывания отпадает сам по себе, потому что каждый рубль, каждая банкнота, каждый денежный знак, его можно будет отследить и оценить его происхождение и цели, на которые он направлен», — отметил Твердохлеб.

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