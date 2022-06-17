Доцент КНИТУ попалась на взятке за оценки по экзаменам

В Татарстане 42-летняя доцент кафедры «Экономика и организация управления производства» ФГБОУ ВО «КНИТУ» подозревается в получение взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, доцент получила от троих студентов вуза деньги за оценки по экзаменам, а также за написание дипломов. Стоит отметить, что студенты университет не посещали. Сумма взятки составила 440 тыс. рублей.

Выяснить преступную схему удалось благодаря сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ.

Свою причастность к преступлению женщина признала. На время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде.

