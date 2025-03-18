Доцент КФУ стал лучшим молодым преподавателем вуза в Татарстане

Фото: Лучший молодой преподаватель года

В Научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского на заседании совета ректоров РТ подвели итоги Республиканского конкурса «Лучший молодой преподаватель года – 2024». Проект направлен на повышение профессиональных компетенций молодых преподавателей, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». По результатам всех испытаний победителем стал Дмитрий Иванов, доцент кафедры физики молекулярных систем КФУ. В качестве вознаграждения он получит 500 тыс. рублей и возможность попасть в кадровый резерв Раиса Республики Татарстан.

«Впечатления волнительные. Когда стали объявлять церемонию награждения, на меня нахлынули эмоции и появилась маленькая надежда на то, что я попаду в тройку победителей. Я был сильно удивлен, заняв первое место, и очень рад за своих коллег-призеров. Мое участие в конкурсе точно было не зря», – поделился своими впечатлениями победитель.

Второе место завоевал доцент кафедры нормальной анатомии КГМУ Зуфар Сафиуллов, третье место – старший преподаватель кафедры музыкального искусства КазГИК Андрей Казанцев. Призеры получат 350 тыс. и 250 тыс. рублей.

Дипломами и победными статуэтками победителей награждали помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и ректор КФУ Ленар Сафин.

«Самое главное, что получили участники конкурса, – это не деньги, а опыт. В том числе это общение, новый вызов и, конечно, достижение высоких результатов на уровне республики», – отметил Альберт Харисович.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, в свою очередь, подчеркнул, что конкурс проводится уже во второй раз: «Большая поддержка конкурса со стороны руководства республики. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова мы можем поощрить наших молодых преподавателей. Несмотря на то, что проект реализуется только второй год, он уже стал востребованным. Об этом говорят цифры – было принято 183 заявки из 24 вузов и филиалов со всей республики».

Конкурс стартовал в сентябре 2024 года и проходил в несколько этапов. До финала дошли 10 участников из КФУ, КГМУ, КНИТУ-КХТИ, КазГИК, ТИСБИ, КНИТУ-КАИ, НГПУ. Финалисты выступили с самопрезентацией хода ведения цикла собственных занятий, прошли ассесмент и выступили с научно-популярными лекциями до 20 минут по своим предметам и интересующим их темам.

Организаторами конкурса выступают Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, а также АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0».