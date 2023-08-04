Доцент КФУ спрогнозировал более южный климат в Казани в скором времени

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За последние 20 лет средняя температура воздуха в Казани повысилась на 1 градус. В скором времени в городе может установиться более южный климат. Об этом в «Интервью без галстука» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.

«Наиболее активное потепление началось с середины 70-х годов. До этого потепление тоже было, но оно происходило гораздо медленнее, – отметил специалист. – В настоящее время темпы только увеличиваются. Таким образом, у нас скоро будет более южный климат».

Гость программы пояснил, что из-за климатических изменений такие природные явления, как ураган, град и смерч, будут происходить все чаще.

«Есть научные и докторские работы на эту тему, которые защищаются сейчас. Они посвящены ветровалам, ветроломам, различным конвективным явлениям, где четко доказывается, что тренд на повышение есть», – приводит слова Аухадеева «Татарстан 24».