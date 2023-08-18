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Доцент КФУ объяснила, почему в Казани наблюдается раннее пожелтение листьев
Доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Кадрия Ибрагимова рассказала, почему в Казани наблюдается раннее пожелтение и опадение листьев с деревьев, хотя обычно этот процесс начинается в основном во второй половине сентября.
«Растения начинают чувствовать приближение осени раньше, чем мы. У них подготовка к предстоящей зимовке должна произойти заблаговременно. Поэтому уже с момента снижения длины светлого времени суток начинаются необратимые изменения, сначала они незначительные и для нас незаметные», — рассказала инфоцентру вуза Ибрагимова.
Она отметила, что видимые признаки того, что приближается осень, появляются уже во второй половине августа. Обычно листья теряют характерный цвет, в кроне некоторых пород — берез, кленов — видны желтые оттенки.
Ибрагимова заметила, что листья на старых деревьях желтеют раньше, чем на молодых. А дольше всех сохраняется зеленый цвет на тополях после обрезки кроны, поскольку происходит омоложение.
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