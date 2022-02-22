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Ру Тат
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Происшествия
22 февраля 2022  14:15
Павел Климчак

Доцент КФУ из Челнов признался в интимной связи с 12-летней девочкой

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Доцента КФУ из Набережных Челнов подозревают в интимных связях с 12-летней девочкой. Школьница встречалась с мужчиной еще в конце прошлого года. Когда об этом узнала мать девочки, она сразу же обратилась в полицию.

Задержали подозреваемого доцента около месяца назад. Сейчас он находится под домашним арестом, в скором времени он предстанет перед судом.

Как стало известно ИА «Татар-информ», задержанный признался в интимных связях с девочкой.

#педофилия
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