Доцент КФУ из Челнов признался в интимной связи с 12-летней девочкой

Доцента КФУ из Набережных Челнов подозревают в интимных связях с 12-летней девочкой. Школьница встречалась с мужчиной еще в конце прошлого года. Когда об этом узнала мать девочки, она сразу же обратилась в полицию.

Задержали подозреваемого доцента около месяца назад. Сейчас он находится под домашним арестом, в скором времени он предстанет перед судом.

Как стало известно ИА «Татар-информ», задержанный признался в интимных связях с девочкой.